Son dakika yerel: Çocuklar yeni yıla trafik ekiplerinin motosikletlerinde girdi - Haberler
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Son dakika yerel: Çocuklar yeni yıla trafik ekiplerinin motosikletlerinde girdi

Son dakika yerel: Çocuklar yeni yıla trafik ekiplerinin motosikletlerinde girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Yeni yıl coşkusunu sokakta yaşan çocuklar yeni yıla Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin motosikletlerinde girdi.

MUĞLA (İHA) - Yeni yıl coşkusunu sokakta yaşan çocuklar yeni yıla Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin motosikletlerinde girdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2022 yılı coşku ile karşılanırken, Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece boyunca şehrin önemli noktalarında vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için görev başındaydı.

Aileler yeni yılı karşılamak için Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen konsere çocukları ile gelirken, çocuklar trafik ekiplerinin motosikletlerine binerek yeni yılı karşıladı. - MUĞLA

Son dakika yerel: Çocuklar yeni yıla trafik ekiplerinin motosikletlerinde girdi

Son dakika yerel: Çocuklar yeni yıla trafik ekiplerinin motosikletlerinde girdi

Son dakika yerel: Çocuklar yeni yıla trafik ekiplerinin motosikletlerinde girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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