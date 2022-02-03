Son dakika yerel: Çığda şehit olan güvenlik korucuları mezarları başında anıldı

VAN (İHA) - Van-Bahçesaray yolunda 2020 yılında meydana gelen ve 42 kişinin şehit olduğu çığ faciasında hayatını kaybeden 8 güvenlik korucusu mezarları başında anıldı.

Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 2020 yılında ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında 11'i asker 42 kişi şehit olmuştu. 84 kişinin de kar yığınından yaralı olarak kurtarıldığı çığ faciasının ikinci yıldönümünde anma programları düzenleniyor. Şehit güvenlik korucularının yakınları mezarlarının bulunduğu Çatak ilçesine bağlı Alacayır Mahallesi Çermik mezrasında toplandı. Şehit yakınları mezar başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Çığda şehit olan aynı aileden kuzen olan Metin, Abdulselam, Nimettullah Mantaş, Bayram Bulcar ve Mehmet Esen'in mezarının başında dua okuyan çocukları ve yakınları derin üzüntü yaşadı.

"Babam canını feda etmeye hazırdı"

İHA muhabirine konuşan şehit güvenlik korucusu Nimettullah Mantaş'ın kızı Yasemin Mantaş, o gün yaşadığı acıyı anlattı. Olayın yaşandığı gün il merkezinde okulda olduğunu ve olayı sonradan öğrendiğini ifade eden Mantaş, "İlk öğrendiğimde bana yaralı olduğunu söylediler. Bir çocuğun babasının öldüğünü öğrenmesi çok acı ve bunu sadece yaşayan bilir. Babam çok fedakar biriydi. Grubun önde gelenlerindendi ve yardımseverdi. Babam canını feda etmeye hazırdı. Arkadaşlarındansa kendi canını seve seve feda ederdi" dedi.

Özellikle annesinin hala o acıyı derinden hissettiğini dile getiren Mantaş, evlatları olarak annelerine her zaman destek olduklarını kaydetti. - VAN