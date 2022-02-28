Son dakika yerel: Bozüyük'te lise öğrencilerine yangın eğitimi verildi - Haberler

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Son dakika yerel: Bozüyük'te lise öğrencilerine yangın eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika yerel: Bozüyük'te lise öğrencilerine yangın eğitimi verildi

Son dakika haberler: Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Yediler Mahallesi'nde eğitim veren Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan yangın eğitimine okul öğrencileri ile öğretmenler katıldı. Eğitim çalışmasında öğrencilere yangına karşı önlemler, yangın çeşitleri ve yaşanabilecek yangın durumunda neler yapılması gerektiği gibi bilgilerin yanı sıra yangın tüpü ve nasıl kullanılması gerektiği anlatılarak kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Yangın eğitiminin sonunda öğrenciler de yangın tüpünü bizzat kendileri kullanarak yangın söndürme tatbikatı yaptı. - BİLECİK

Son dakika yerel: Bozüyük'te lise öğrencilerine yangın eğitimi verildi

Son dakika yerel: Bozüyük'te lise öğrencilerine yangın eğitimi verildi

Son dakika yerel: Bozüyük'te lise öğrencilerine yangın eğitimi verildi

Son dakika yerel: Bozüyük'te lise öğrencilerine yangın eğitimi verildi

Son dakika yerel: Bozüyük'te lise öğrencilerine yangın eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bozüyük Belediyesi, Anadolu Lisesi, İtfaiye, Yangın, Yerel, Haberler

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