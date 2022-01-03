Son dakika yerel: Aydın'da çıkan yangında 2 ev küle döndü

KÖŞK, AYDIN (İHA) - - Aydın'da çıkan yangında 2 ev küle döndü

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde sabaha karşı 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle L.A.'ya ait ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, M.E.A.'ya ait eve sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipleri alevleri kontrol altına alırken, yangında 2 ev de kullanılmaz hale geldi. Ekipler, söndürme işlemlerinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.