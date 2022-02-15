Son dakika... Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı - Haberler
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Son dakika... Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı, Rıdvan Bostancı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı Çalışanlar önce neye uğradıklarını şaşırdı ardından kahkaya boğuldular Karabük'te bir ayakkabı mağazasında deposunda üst üste yığılı bir halde olan ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine devrildi.

KARABÜK (İHA) - Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı

Çalışanlar önce neye uğradıklarını şaşırdı ardından kahkaya boğuldular

KARABÜK - Karabük'te bir ayakkabı mağazasında deposunda üst üste yığılı bir halde olan ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda çalışanlar önce şaşkınlık yaşadı ardından kahkaya boğuldu.

Olay, bir ayakkabı mağazasının Karabük şubesinde bulunan depoda meydana geldi. Üst üste dizilmiş halde bulunan koliler iki çalışanın üzerine devrildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralananın olmadığı olayda kameraya yansıyan görüntülerde devrilen koliler nedeniyle bir işçinin yere yığıldığı, çalışanların kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra kahkaya boğuldukları görülüyor.

Son dakika... Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı

Son dakika... Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı

Son dakika... Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Karabük, Yerel, Güncel, Haberler

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