Son dakika yerel: 3 gündür kayıp olan genç ırmak kenarında ölü bulundu

BAFRA, SAMSUN (İHA) - 3 gündür kayıp olan genç ırmak kenarında ölü bulundu

SAMSUN Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gündür ailesi tarafından haber alınamayan 2 çocuk babası şahıs ırmak kenarında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Seddesi kenarında bir kişiyi yerde yatarken gören vatandaş, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın ailesi tarafından 3 gündür haber alınamayan Okan Şahinolduğunu belirledi. Olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.