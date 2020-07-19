Son Dakika: Yer gök 'mavi beyaz' oldu Bir son dakika haberine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaldırım taşları Pazaryerispor'un renkleri olan mavi beyaza boyanıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaldırım taşları Pazaryerispor'un renkleri olan mavi beyaza boyanıyor. Pazaryeri Belediyesi Kurban Bayramı öncesi daha önce boyanıp ve solmuş kaldırım taşlarını Pazaryerispor'un renkleri olan mavi beyaza boyuyor. Yapılan boya sonrası oluşan görüntü ilçeye ayrı bir hava katarken, Pazaryerispor'a gönül verenler de belediyeye teşekkür ettiler. - BİLECİK Kaynak: İHA