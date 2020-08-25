Son dakika! Yenişehir'de çalınan koyunları jandarma buldu
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Son dakika! Yenişehir'de çalınan koyunları jandarma buldu

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Yenişehir ilçesinden çalınan koyunlar, jandarma tarafından bulundu.

Son dakika! Yenişehir'de çalınan koyunları jandarma buldu
25.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:18

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden çalınan koyunlar, jandarma tarafından bulundu.

Yenişehir-Bilecik kara yolundaki besihanesine giden Abdullah Çelebi, koyunlarından 16'sının eksik olduğunu fark etti.

Çelebi'nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırma sonrasında koyunları çaldığı öne sürülen F.K. ile bu kişiye yardım eden 2 kişiyi gözaltına aldı.

Koyunlardan 13'ü sahibine teslim edilirken, sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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