Son dakika... Yenişehir Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Yenişehir Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi

17.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:30
Son dakika... Yenişehir Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi

Son dakika habere göre Mersin merkez Yenişehir Belediyesi personeline olası bir deprem, heyelan, yangın ve sel anında alınması gereken önemlerle ilgili 'Temel Afet Farkındalık' eğitimi verildi.

Mersin merkez Yenişehir Belediyesi personeline olası bir deprem, heyelan, yangın ve sel anında alınması gereken önemlerle ilgili 'Temel Afet Farkındalık' eğitimi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde olası bir afet durumunda alınması gereken önemler anlatıldı. Doğal afet olayları öncesinde ve sonrasında neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi veren Temel Afet Bilinci Eğitmeni Esra Boz, "Hiç deprem yaşamayacağız diye bir şey yok ama ne zaman yaşayacağımızı da bilmiyoruz o yüzden hazırlıklı olmalıyız. Depreme hazırlıkta öncelikli olarak ailede planlama yapılmalıdır. Depremden korunmak için öncelikli olarak oturduğumuz evleri kontrol ettirelim. Deprem sigortasını yaptırmamız da önemli" dedi.

"Sadelik sağlıktır"

Evlerdeki yapısal olmayan risklerin ortadan kaldırılmasının da olası bir deprem anında yaşanabilecek felaketleri önleyebileceğini anlatan eğitmen Boz, "Camlar, kombi, elektrikli ısıtıcılar, büyük avizeler, çerçeve panolar, kapı önlerinde olan portmantolar, girişi çıkışı önleyecek saksılar bizim için yapısal olmayan risklere girer. Biz deprem veya herhangi bir olay için sadelik sağlıktır diyoruz. Evlerimiz ne kadar sade olursa bizler için daha sağlıklı olacak. Bir sarsıntı anında girişinizi çıkışını önleyecek, işin kötüsü kurtarma ekiplerinin de eve girmesini engelleyecek. Yani bizim kişilere ulaşma süremizi uzatacak. 1999 yılındaki Kocaeli depreminde yaralanmaların yüzde 50'si, ölümlerin de yüzde yüzde 3'ü yapısal olmayan risklerden kaynaklanmış. Buda demektir ki evin içindeki bir eşya kolaylıkla öldürebilir" ifadelerini kullandı.

Deprem ve heyelan anında 'çök, kapan, tutun' yönteminin korunmak için önemli olduğunu vurgulayan eğitmen Boz şunları söyledi:

"Bunun amacı mümkün mertebe kafatası ve omurilik yaralanmalarından korumaktır. Hedefi küçültmek ve orada bir yaşam boşluğu oluşturmaktır. Korunmak için masaların altına girin deniliyor kesinlikle masaların altına girilmemeli, masaların çoğunluğu ahşap, kırılmaları durumunda öldürücü olur. Masa, koltuk, güvenli beyaz eşyanın yanına çök, kapan, tutun hareketi ile yaşam boşluğu oluşturacağız. Kapı altlarına saklanılmamalıdır, maalesef buda yanlış bilinen bir bilgi." - MERSİN

Son dakika... Yenişehir Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi
Son dakika... Yenişehir Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Yenişehir Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 10:35:39. #1.16#
title