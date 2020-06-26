Son Dakika | Yenilenen spor alanlarına 904 metreküp beton döküldü Son dakika haberi... Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında eskiyen spor alanlarını yenilemeye devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında eskiyen spor alanlarını yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 25 spor sahasının zeminine 904 metreküp beton döktü. Tesislerin kısa sürede yenilenerek, hizmete açılması planlanıyor.

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki eskiyen spor alanlarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 25 spor sahası baştan aşağı yenileniyor. 6 tenis kortu ve voleybol sahaları ile 19 basketbol sahasının revizyon çalışmalarında ekipler, saha zeminlerine 904 metreküp C20 beton döktü. Boyama işlemi devam eden çalışmalarda daha sonra akrilik zemin yapılıp, basketbol potaları ve voleybol ile tenis kortu direkleri montajı gerçekleştirilecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlamasıyla sahalar hizmete açılacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizdeki eskiyen spor alanlarını tamamen yeniliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ekiplerimiz, belirlenen sahalarda çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaç olan her spor alanını yenileyip, daha modern hale getirerek, kullanıma sunacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA