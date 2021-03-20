YENİKAPI'DAKİ NEVRUZ KUTLAMALARI; 14 GÖZALTI

YENİKAPI'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan, iki kişiye 1 Şubat tarihinde Boğaziçi olaylarında gözaltına alınarak, mahkemece ev hapsi verildiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yenikapı etkinlik alanında bugün Nevruz kutlaması yapıldı. Nevruz kutlamalarında alana girişlerde yapılan aramalarda 4 kişi görevli polis memuruna mukavemetten, 10 kişi ise miting alanın dışında terör örgütü propagandasını içeren slogan atmaktan gözaltına alındı. Gözaltına alınan, H. Y, ve E. D. A., isimli kişilere1 Şubat tarihinde Boğaziçi olaylarında gözaltına alınarak, mahkemece ev hapsi verildiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

----------------------Nevruz etkinliğinden görüntü

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı