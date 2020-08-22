Son dakika... YENİKAPI'DA ÇOCUKLARA YUNUS SÜRPRİZİ
Son dakika gündem haberi... Yenikapı'da denize gelen çocuklar, iki yunus görünce neşeli anlar yaşadı.
22.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:16
Yenikapı'da denize gelen çocuklar, iki yunus görünce neşeli anlar yaşadı.Hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyen aileler, Yenikapı'yı tercih etti. Sabah erken saatlerde gelenler, buradan denize girdi. Çocuklar bu sırada hiç unutmayacakları bir sürprizle karşılaştı. Yunus balıkları önce uzaktan yüzen vatandaşlara eşlik etti. Daha sonra yüzenlerin yaklaşık 10 metre kadar yanına yaklaşan yunuslar, çocukları neşeli anlar yaşattı.
Çocukların yunus balıklarını görünce yaşadıkları anlar cep telefonuyla kaydedildi- İstanbul
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Kaynak: DHA