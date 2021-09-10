Son dakika! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Son dakika! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Harun Kutbe - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı muhalif partilerin düzensiz göçmenleri geri gönderecekleri açıklamalarını eleştirerek "Bu tabii hem uluslararası hukuk açısından uygun değil hem de insani olarak uygun değil." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı muhalif partilerin düzensiz göçmenleri geri gönderecekleri açıklamalarını eleştirerek "Bu tabii hem uluslararası hukuk açısından uygun değil hem de insani olarak uygun değil." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan, "AK Parti iktidarı içinde yıllarca bulunup 'İyi olan her şey bizden, kötü olan her şey mevcut iktidardan ve orada kalanlardan' diyerek aradan sıyrılmaya çalışanların iktidara gelmesi halinde, bu ülkeye ve bu millete fayda gelmez." ifadelerini kullandı. Ayrıca rövanş alma anlayışıyla iktidara gelinirse bunun da hiçbir fayda getirmeyeceğini söyleyen Erbakan, "Mevcut iktidarın yerine katı laikçi, intikam alma hırsıyla yanıp tutuşan bir zihniyet iktidara gelirse bu ülke için de millet için de hepimiz için de bir felaket olur." diye konuştu.

"Göç sorunu kaynağında çözülmeli"

Mülteci sorununun, dış güçlerin Orta Doğu coğrafyasını karıştırma ve kaos oluşturma planlarının bir parçası olduğunu savunan Erbakan, Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle göç dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Erbakan, mülteci krizi konusunda, başta Türkiye, İran, Pakistan olmak üzere diğer bölge ülkelerinin birlikte çalışıp kalıcı bir çözümün ortaya konması gerektiğini belirtti. Göç sorununun kaynağında çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Erbakan, "Bazı muhalif partiler, 'Bu ne biçim iş, biz gelir gelmez aynen geldikleri gibi hepsini toplayıp geri göndereceğiz.' diyorlar. Bu tabii hem uluslararası hukuk açısından uygun değil hem de insani olarak uygun değil. Siz, gelen bu masum insanları ateş çemberinin içine göz göre göre nasıl göndereceksiniz?" dedi.

Erbakan, eylül ayından itibaren parti çalışmalara hız verdiklerini, partinin üye sayısını artırmayı amaçladıklarını aktardı.

Son dakika! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Kutbe

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Cristiano Fatih Terim Ünal Karaman Mergim Berisha Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 13:22:32. #1.14#

title