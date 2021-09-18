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Son dakika! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "TURKOVAC" açıklaması Açıklaması

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan

Son dakika haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mecbur kalması durumunda, ruhsatını alması ve faz aşamalarını tamamlaması halinde TURKOVAC aşısını tercih edebileceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mecbur kalması durumunda, ruhsatını alması ve faz aşamalarını tamamlaması halinde Turkovac aşısını tercih edebileceğini söyledi.

Kayseri'de bir restoranda sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek temsilcileriyle bir araya gelen Erbakan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplumun önemli kesiminin aşıyla ilgili kaygılarının olması nedeniyle kendisine çok soru sorulduğunu belirtti.

Bu hassasiyetten dolayı da fikirlerini birkaç kez tekrar etmeleri gerektiğini dile getiren Erbakan, "Ruhsatı olmayan herhangi bir aşı, Türkiye'de de yapılsa Suudi Arabistan'da da yapılsa bunun kullanılması güvenli değildir. Ruhsatını almadan, faz aşamaları tamamlamadan herhangi bir aşının, ilacın kullanılması çok büyük risk oluşturur. En azından mRNA aşısını olma da diğer geleneksel inaktif aşıları ol. Söylediğimiz bundan ibaret." dedi.

Kendisinin de mecbur kalması halinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ı tercih edebileceğini aktaran Erbakan, "Biz de eğer TURKOVAC aşısı faz aşamalarını tamamlayabilirse ruhsatını alırsa ve mecbur kalırsak çünkü bizim de seyahat etmemiz lazım, toplantı yapmamız lazım, yurt dışına gitmemiz lazım... Ruhsatını alması, faz aşamalarını tamamlaması halinde biz de TURKOVAC'ı tercih ederiz. Söylediğimiz bu ama ruhsatını almadan, faz aşamaları tamamlanmadan TURKOVAC da başka hiçbir aşı da ilaç da tabi ki güvenli olmaz." diye konuştu.

Erbakan, aşıya, tıbba, bilime, tedaviye, ilaca karşı bir topluluk olmadıklarına işaret ederek, yetkililerden zorunlu PCR uygulamasının kaldırılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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