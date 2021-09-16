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Son dakika... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'de konuştu Açıklaması

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Politika
Son dakika... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'de konuştu Açıklaması

Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizim siyasetimiz dünyacı bir siyaset değil, ahiret öncelikli bir siyasettir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizim siyasetimiz dünyacı bir siyaset değil, ahiret öncelikli bir siyasettir." dedi.

Kayseri'de partisinin İstasyon Caddesi'ndeki yeni il başkanlığı binasının açılışında konuşan Erbakan, merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 10 yıldan fazla geçtiğini, hala Türkiye'nin her karışında ona dua edildiğini, amel defterinin kapanmadığını söyledi.

Kendisinin de aynı ruhla, aynı dava uğrunda, Erbakan'ın ve milli görüş istikametinde milletin yüzünü güldürmek üzere bu yürüyüşü başlattığını vurgulayan Erbakan, şöyle konuştu:

"Bizim siyasetimiz dünyacı bir siyaset değil, ahiret öncelikli bir siyasettir. Bizim siyasetimiz siyaseti ticaret olarak gören bir anlayış değil, siyaseti ibadet olarak yapan bir siyaset anlayışıdır. Eğer böyle siyaset yaparsanız mazlumun derdi ile dertlenirsiniz, ezilenin derdi ile dertlenirsiniz, dar gelirlinin, çiftçinin, emekçinin, milyonlarca dar gelirli insanın derdiyle dertlenirsiniz. Öyle olunca da 'Halka hizmet Hakka hizmettir' anlayışıyla 'İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır' anlayışıyla milli görüşün birinci 40 yılındaki efsane hizmetleri gerçekleştirirsiniz. Ne kadar engellemeye çalışsalar da ne kadar yok saysalar da ne kadar ambargo uygulasalar da içeride, dışarıda ne kadar mihraklar bu yürüyüşe set çekmeye çalışsa da Allah'ın izniyle en kısa zamanda geleceğiz, bu milletin yüzünü yine milli görüşle güldüreceğiz."

İktidara geldiklerinde yapacaklarını anlatan Erbakan, "150 milyar dolar kaynağı borçsuz, zamsız bulacağız ve bu aziz millete aktaracağız. Akrabalara, yandaşlara, imtiyazlılara, dış güçlere değil, bu aziz millete aktaracağız. İkinci kırk yılda milli görüş bu ülkenin iç ve dış borcunu sıfırlayacak." dedi.

Konuşmanın ardından yapılan duayla yeni il başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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