Son dakika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Batman İl Başkanlığının açılışını yaptı
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Son dakika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Batman İl Başkanlığının açılışını yaptı

24.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:34
Son dakika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Batman İl Başkanlığının açılışını yaptı

Son dakika haber: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Turgut Özal Bulvarı'ndaki parti binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Erbakan, parti olarak yönetimde ve paylaşımda adaleti tesis etmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

İktidara gelmeleri halinde Anadolu'nun en ücra köşesinde yaşayanın İstanbul'daki bir vatandaştan en ufak bir farkının olmayacağını belirten Erbakan, "Bizim ecdadımız, bu anlayışla tam 6 asır bütün insanlığa saadeti, selameti, huzuru ve barışı götürdü. Yeniden Refah Partisi olarak devlet yönetiminde aynı anlayışı hakim kılacağız." dedi.

"Vatandaşımızı Alevi-Sünni, Türk-Kürt, dindar-laik, a partili-b partili diye ayrıma tabi tutmayacağız." diyen Erbakan, "Biz bir insanın haklı olup olmadığına, ahlaklı olup olmadığına, dürüst olup olmadığına, ehil ve liyakatli olup olmadığına bakarak karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

Parti binasının açılışını gerçekleştiren Erbakan daha sonra esnafı ziyaret etti, kentteki kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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