Son dakika... Yeniden görülen Maçka Parkı'nda kıyafete müdahale davası karara bağlandı
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Son dakika... Yeniden görülen Maçka Parkı'nda kıyafete müdahale davası karara bağlandı

Son dakika... Yeniden görülen Maçka Parkı'nda kıyafete müdahale davası karara bağlandı
Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Maçka Parkı'nda "kıyafete müdahale edildiği" iddiasıyla çıkan tartışmaya ilişkin Savaş İlter ile Çağla Köse'nin "hakaret" suçundan karşılıklı yargılandıkları dava, yeniden karara bağlandı.

Maçka Parkı'nda "kıyafete müdahale edildiği" iddiasıyla çıkan tartışmaya ilişkin Savaş İlter ile Çağla Köse'nin "hakaret" suçundan karşılıklı yargılandıkları dava, yeniden karara bağlandı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesince, 13 Şubat 2020'de Savaş İlter'e verilen 3 bin 300 lira adli para cezası hükmünün açıklanmasının geri bırakılması, Çağla Köse hakkındaki ceza verilmekten vazgeçilmesi şeklindeki kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) tarafından bozulması sonrası yeniden görülen davanın ilk duruşması yapıldı.

Duruşmaya, karşılıklı yargılanan müşteki-sanık Savaş İlter ile Çağla Köse katıldı.

Beyanı sorulan Çağla Köse, olay günü çok üzgün olduğunu belirterek, "Söylediğim sözün hakaret olduğunu düşünmüyorum. Karşı taraf görevini yaptığını iddia ediyor, istediği şeyi benden kibarca rica etse bu durumlar olmazdı." dedi.

Kavgayı kendisinin çıkarmadığını savunan Köse, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum. Şikayetim devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Diğer müşteki-sanık Savaş İlter ise Çağla Köse'nin cezalandırılmasına ve kendisinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Savaş İlter'in beraatine hükmetti.

Mahkeme, Çağla Köse hakkında ise hakaret içeren sözlerinin haksız bir fiile tepki olarak söylendiğini belirterek, ceza verilmesine yer olmadığına yönelik hüküm kurdu.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de güvenlikçi Savaş İlter'in, kıyafeti nedeniyle Çağla Köse'ye "alenen hakaret" ettiği ve Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "hakaret" ettiği belirtilmişti.

İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, Çağla Köse'nin ise "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, her iki kişi de "müşteki" ve "sanık" sıfatıyla yer almıştı.

Davanın görüldüğü İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, 13 Şubat 2020'deki duruşmada, İlter'e 3 bin 300 lira adli para cezası vermiş ve hükmün açıklanması geri bırakmıştı. Mahkeme, Çağla Köse hakkında ise eylemi Savaş İlter'in haksız fiiline tepki olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle ceza vermekten vazgeçilmesine yönelik hüküm kurmuştu.

Bu hükümler davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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