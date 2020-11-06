Son dakika! Yeniden görülen "futbolda şike" davasında Aziz Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.
06.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:41
Son dakika gündem haberi... Yeniden görülen "futbolda şike" davasında Aziz Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.
Yeniden görülen "futbolda şike" davasında Aziz Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya