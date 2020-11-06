Son dakika! Yeniden görülen "futbolda şike" davasında Aziz Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.
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Son dakika! Yeniden görülen "futbolda şike" davasında Aziz Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.

06.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:41
Son dakika! Yeniden görülen

Son dakika gündem haberi... Yeniden görülen "futbolda şike" davasında Aziz Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.

Yeniden görülen "futbolda şike" davasında Aziz Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 4 kişinin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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