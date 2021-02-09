Son dakika! Yeniçağa Gölü'nde gün batımı
09.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:02
Son dakika haberleri: Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.
Hava sıcaklığının yaklaşık 15 derece olduğu ilçede vatandaşlar akşam yürüyüşü yaparak güneşin batımını seyretti.
Adeta kartpostallık görüntüler oluşturan gün batımı nedeniyle gökyüzü ve gölün rengi kızıla boyandı.
Bazı vatandaşlar cep telefonları ile güneşin batımıyla kızaran gökyüzünün fotoğraflarını çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal