Son Dakika | Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri
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Son Dakika | Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri

Son dakika haberi: Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Son Dakika | Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri
26.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:36

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İlçede kurulan halk pazarında, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik koordinesinde ilçe emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, belediye başkanlığı, sağlık görevlileri ile tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe konularından denetim yapıldı.

Pazar alanını gezen ekipler, esnaflarla vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilip edilmediğini kontrol etti.

Denetimlere katılan Kaymakam Özçelik, vatandaşları maske ve sosyal mesafeler konusunda uyarırken, esnafların da kurallara daha çok dikkat etmesini istedi.

Kaynak: AA

Manşet

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