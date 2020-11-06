Yeni Zelanda'da yeni hükümet göreve başladı
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Yeni Zelanda'da yeni hükümet göreve başladı

06.11.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:46
Yeni Zelanda'da yeni hükümet göreve başladı

Yeni Zelanda'da 17 Ekim'de gerçekleştirilen seçimleri kazanan Başbakan Jacinda Ardern, yeni kabinesi ile yemin ederek göreve başladı.

Yeni Zelanda'da 17 Ekim'de gerçekleştirilen seçimleri kazanan Başbakan Jacinda Ardern, yeni kabinesi ile yemin ederek göreve başladı.

Yeni Zelanda'da 17 Ekim'de gerçekleştirilen seçimleri İşçi Partisi kazanmıştı. Oyların yüzde 49'unu alan İşçi Partisi, 120 üyeli parlamentodaki 64 sandalyeye sahip olmuştu. İşçi Partisi'nin adayı Jacinda Ardern de ikinci dönem için Başbakanlığa getirilmişti. Ardern'in temsil ettiği İşçi Partisi'nin zaferiyle sonuçlanan genel seçimlerin ardından yeni hükümet kuruldu. Başbakan Ardern, kurduğu yeni kabinesi ile Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy'nin huzurunda yemin etti. Resmi olarak göreve başlayan 28 Bakandan oluşan kabine, yemin töreninin ardından hükümet binasında bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yeni hükümetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, "Bir ülke için yeni hükümetin kurulması her zaman önemli bir andır. Bugün de Yeni Zelanda için önemli bir gün" dedi.

Jacinde Ardern ise, "Birlikte üstesinden gelmemiz gereken önemli zorluklar var, ancak ekibimizin bunu yapabileceğinden eminim" dedi.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Bakanlar basın mensuplarına poz verdi.

(Mahmut Yılmaz/İHA)

Yeni Zelanda'da yeni hükümet göreve başladı
Yeni Zelanda'da yeni hükümet göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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