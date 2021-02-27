Son dakika: Yeni Zelanda'da tek vaka için 7 günlük karantina!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Yeni Zelanda'da tek vaka için 7 günlük karantina!

27.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:31
Son dakika: Yeni Zelanda'da tek vaka için 7 günlük karantina!

Bir son dakika haberine göre Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük şehri olan Auckland'de tespit edilen tek koronavirüs vakası nedeniyle kentte 7günlük karantina ilan etti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük şehri olan Auckland'de tespit edilen tek koronavirüs vakası nedeniyle kentte 7günlük karantina ilan etti.

Yeni Zelanda'da yalnızca bir kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine ülkenin en büyük şehri Auckland'de 7 gün karantina ilan edildi. Basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tedbirlerin yarın yürürlüğe gireceğini söyledi. Ülkenin geri kalan kentinde halka açık alanlarda Seviye 2 kısıtlamalarına tabi olmaya devam edeceğini belirten Ardern, " Hepimiz bir daha olmaz hissine kapılıyoruz. Dikkat etmek zorundayız. Birlikte bu sorunu da aşacağız" diye konuştu. 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana toplam 2 bin 372 korona virüs vakası tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Zeki Müren Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Er Ersun Yanal Abdullah Avcı Osman Özköylü
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Yeni Zelanda'da tek vaka için 7 günlük karantina! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 12:41:55. #1.15#
title