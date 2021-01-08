Son dakika... Yeni Zelanda'da köpek balığının saldırdığı sanılan genç kadın öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni Zelanda'da yüzerken köpek balığı saldırısına uğradığı sanılan genç kadın hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'da yüzerken köpek balığı saldırısına uğradığı sanılan genç kadın hayatını kaybetti.

The Guardian'ın haberine göre, olay, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinin 153 kilometre güneydoğusunda yer alan Waihi sahilinde yaşandı. Sahilde yüzerken birden çığlık atmaya başlayan 19 yaşındaki Kaelah Marlow'un denizden bacağından yaralanmış halde çıkarıldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis, Marlow'un ölümüne dair "İşaretler, bir köpek balığı tarafından yaralandığını gösteriyor." açıklamasını yaptı.

Yeni Zelanda'da son 8 yılda ilk kez köpekbalığı saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Yerel basınında çıkan haberlerde, kadına sahilde yapılan acil müdahale girişimlerinin başarısız olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer