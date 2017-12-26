Son Dakika Yeni Yıl Yemeğine Meze Hazırlaması Gerekenlere 3 Kolay Meze Tarifi | Yeni Yıla Özel

*TazeDirekt Kampanya Koşulları;Taze Direkt'ten TAZEDIREKT15 koduyla 31.03.2018 tarihine kadar yapacağınız 75 TL ve üzeri alışverişlerde 15 TL indirim kazanacaksınız. Kullanıcı kodunu bir kez kullanabilirsiniz.

*TazeDirekt Kampanya Koşulları;

Taze Direkt'ten TAZEDIREKT15 koduyla 31.03.2018 tarihine kadar yapacağınız 75 TL ve üzeri alışverişlerde 15 TL indirim kazanacaksınız. Kullanıcı kodunu bir kez kullanabilirsiniz.

Detaylar için Tıklayın - https://www.tazedirekt.com/tazedirekt...

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