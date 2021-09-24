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Son dakika! Yeni yasaklar gelecek mi, kısıtlamalar dönüyor mu?

Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Son dönemde artan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle yeni tedbirler alınıp alınmayacağına yönelik soruya yanıt verdi. Peki, Yeni yasaklar gelecek mi, kısıtlamalar dönüyor mu?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele son sürat devam ederken son dönemde artan vaka ve ölüm sayıları ise tedirgin etmeye devam ediyor. Kamuoyunda yeniden kapanmaya gidileceği yönünde iddialar ortaya atılırken, merak edilen soru cuma namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltildi. Peki, kısıtlamalar dönüyor mu? Yeni yasaklar gelecek mi*

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vaka sayıları sonrası yeni tedbirler alınıp alınmayacağına dair açıklamalarda da bulundu. Erdoğan, "Çok çok farklı yeni yeni bazı tedbirler konusunda, beni ilgi alanımdan öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı. Bakanıma 'Bilim Kurulu'nda bu konuyu farklı bir yere taşımanız lazım' dedim. Dün Bakanımla da yaptığım görüşmede başta maske olmak üzere bundan taviz veremeyiz diyor. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi bu mücadelede bizim tedbirlerimiz olacak" dedi.

SON 24 SAATTE 27 BİN'DEN FAZLA VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,69 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 400 bin 962 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu. En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl olarak sıralandı.

Son dakika! Yeni yasaklar gelecek mi, kısıtlamalar dönüyor mu?
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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