Son Dakika: Yeni yasaklar açıklandı mı? Yeni tedbirler nelerdir? 26 Nisan Kabine toplantısı yeni yasaklar nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kısmi kapanma ile ilgili bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni alınan tüm tedbirleri ve yasakları açıkladı. Peki, yeni yasaklar nelerdir, yeni tedbirler neler? Ayrıntılar haberimizde...

Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçileceğini belirten Erdoğan, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19 sabah 5 olarak güncellendiğini açıkladı. Yeni tedbirlerin uygulanmasına yarın akşam saati ile başlanacak. Peki, yeni yasaklar açıklandı mı? Yeni tedbirler nelerdir? 26 Nisan Kabine toplantısı yeni yasaklar nelerdir?

13 NİSAN'DAKİ TEDBİRLER VE YASAKLAR NELERDİR?

Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek. 65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz. Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek. Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek. Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi. Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek. Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek. Uygulama yarın akşam saati ile başlayacak.

26 NİSAN YENİ TEDBİRLER AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası şuanda açıklamalarda bulunuyor. Henüz yeni tedbirler nelerdir açıklanmadı. Konumuza ekleyeceğiz.

13 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR? (SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI)

RAMAZANDA YENİ TEDBİRLER GELİYOR

AB başta olmak üzere pek çok yerde süren kısıtlamaların kademeleri gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak içinzorluyoruz. Vaka artışında ister istemez tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Bugünkü toplantımız süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileştirme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz. Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir.

HAFTA İÇİ SOKAK KISITLAMASI AKŞAM 19.00 SABAH 05.00 ARASINDA GÜNCELLENDİ

Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmekte etkisi gözlem ve rakamlarla tespit edilmiştir. Geçmişte de tecrübe ettiğimiz kısmi kapanma çerçevesinde, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLERE İZİN YOK 65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTINA KISITLAMAMA

Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü çalışma, hamileler ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

8 ve 12. SINIFLAR İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DIŞINDA TÜM KADEMELER UZAKTEN EĞİTİM YAPACAK

Şartları uygun olan özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek. Eğitimde sınav sürecinde olan 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

RAMAZAN BOYUNCA LOKANTALAR PAKET VE GEL AL SİSTEMİ UYGULAYACAK

Yeme içme hizmetini veren kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri yerler faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek. Lokantalar Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al sistemiyle çalışacak. Düğün, nikah, nişan, kına, genel kurul ile toplantılar ile kapalı alanda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.

EVLERDE TOPLU İFTAR GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEK

Oteller sadece kendi müşterilerine sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak. Evlerde toplu iftar gerçekleştirilemeyecek. Konaklama tesislerinde toplu iftar gerçekleştirilemeyecektir. Uygulama yarın akşam saatiyle başlayacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığınca bu akşam yayınlanacak genelgede belirtilecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla..."