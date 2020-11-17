Son Dakika: Yeni salgın tedbirleri alınacak mı? AVM'ler kapatılacak mı?
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Son Dakika: Yeni salgın tedbirleri alınacak mı? AVM'ler kapatılacak mı?

17.11.2020 19:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:03
Son Dakika: Yeni salgın tedbirleri alınacak mı? AVM'ler kapatılacak mı?

17 Kasım tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Yeni salgın tedbirleri alınacak mı? AVM'ler kapatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Son Dakika: Yeni salgın tedbirleri alınacak mı? AVM'ler kapatılacak mı?

YENİ SALGIN TEDBİRLERİ ALINACAK MI?

Erdoğan, "Yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Buna göre tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10-20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi.

Eğitim öğretim yıl sonuna kadar online devam edecek.

AVM , Market ve berberler 10:00 ile 20:00 arasında sınırlı olacaktır.

Sinemelar yıl sonuna kadar kapalı olacak.

Şehirler ana cadde ve sigara yasağı geçerli.

AVM'LER KAPATILACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısından çıkan bu 'somut tedbir' tavsiyesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Hatırlanacağı gibi corona virüsü ile ilgili alınan yasak kararları kabine toplantısı sonrasında açıklanıyordu.

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