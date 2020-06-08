Son dakika! Yeni Normalin ikinci haftasında İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 27 'ye ulaştı Son dakika habere göre Yeni Normalin ikinci haftasında İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 27 'ye ulaştı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş yoğunluğu yaşandı 1 Haziran'dan itibaren başlayan "Yeni Normalleşme" döneminin ikinci haftasına bu sabah ile itibariyle başladık.

Yeni Normalin ikinci haftasında İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 27 'ye ulaştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL - 1 Haziran'dan itibaren başlayan "Yeni Normalleşme" döneminin ikinci haftasına bu sabah ile itibariyle başladık. Trafiğin önemli bir sorun olduğu Megakent İstanbul'un önemli noktaları olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 27'ye ulaştı.

Türkiye dünya genelinde etkili olan COVİD - 19 - Koronavirüsü'ne karşı olan mücadelesine devam ediyor. Virüs, devlet yetkililerinin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altında alındı. Bu kapsamda 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren "Yeni Normalleşme" dönemi başladı. Başlayan bu dönem ile ülke genelinde 3 aydır yaşanmayan araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı.

"Yeni Normalleşme" ikinci haftası başladı

Bu sabah saatlerinden itibaren de "Yeni Normalleşme" döneminin ikinci haftası başladı. Megakent İstanbul'da sabah saatlerinde araç trafiği ve vatandaş hareketliliği başladı. Şehrin önemli güzergahlarından biri olan E-5 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik oluştu.

Metrobüs duraklarında vatandaş kalabalığı yaşandı

Ayrıca sabah saatlerinde mesailerine başlamak için evlerinden çıkan vatandaşların metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü. Vatandaşların virüse karşı eldiven, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü.

Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 27'ye ulaştı

Yeni haftanın başlaması ile birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre yoğunluk yüzde 27'ye ulaştı.

Kaynak: İHA