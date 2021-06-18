Son dakika... Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren ve Eyüpspor'a transfer olan Umut Bulut'a teşekkür etti

Edinilen son dakika haberine göre Helenex Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren ve Eyüpspor'a transfer olan forvet oyuncusu Umut Bulut'a teşekkür etti.