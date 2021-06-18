Son dakika... Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren ve Eyüpspor'a transfer olan Umut Bulut'a teşekkür etti
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Son dakika... Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren ve Eyüpspor'a transfer olan Umut Bulut'a teşekkür etti

Son dakika... Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren ve Eyüpspor'a transfer olan Umut Bulut'a teşekkür etti
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Helenex Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren ve Eyüpspor'a transfer olan forvet oyuncusu Umut Bulut'a teşekkür etti.

Helenex Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren ve Eyüpspor'a transfer olan forvet oyuncusu Umut Bulut'a teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Umut Bulut ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Umut Bulut'a teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Umut Bulut, TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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