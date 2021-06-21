Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Fransız futbolcu Rayane Aabid ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Rayane Aabid'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Aabid." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik