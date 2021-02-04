Son dakika... Yeni Malatyaspor maçından notlar
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Son dakika... Yeni Malatyaspor maçından notlar

04.02.2021 16:58 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:03
Son dakika... Yeni Malatyaspor maçından notlar

Bir son dakika haberine göre GÖZTEPE'nin ara transfer döneminin son gününde resmen renklerine bağladığı Adis Jahovic, Yeni Malatyaspor maçına yedek kulübesinde başladı.

GÖZTEPE'nin ara transfer döneminin son gününde resmen renklerine bağladığı Adis Jahovic, Yeni Malatyaspor maçına yedek kulübesinde başladı. Göztepe'de 2016-2017 sezonun tamamında ve 2017-18'in devre arasında forma giyen Makedon oyuncu ilk kez Gürsel Aksel Stadı'na Göztepeli olarak ayak bastı. Teknik Direktör Ünal Karaman üst üste alınan Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor yenilgilerinin ardından Yeni Malatyaspor karşısına sürpriz bir kadroyla çıktı. Orta saha Zulj ve sağ bek Murat'ı yedek bırakan Karaman, Diabate ve Gassama'ya formayı verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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