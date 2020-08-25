Son Dakika | Yeni Malatyaspor, kaleci Guido Herrera'yı transfer etti
Son dakika spor haberi... Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Arjantin'in milli takım kalecisi Guido Herrera'yı kadrosuna kattı.
25.08.2020 23:40 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:43
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Arjantin'in milli takım kalecisi Guido Herrera'yı kadrosuna kattı.
Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Arjantin Milli Takımı'nda forma giyen 28 yaşındaki kaleci Guido Herrera ile anlaşmaya vardı. Herrera, kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
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Kaynak: DHA