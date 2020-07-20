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Son dakika... Yeni Malatyaspor düşme potasında

Son dakika haberine göre Yeni Malatyaspor'un Süper lig'in 33. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor'a 3-0 yenilmesinin ardından ligde kalma şansı zora girdi.

Son dakika... Yeni Malatyaspor düşme potasında
20.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:52

Yeni Malatyaspor'un Süper lig'in 33. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor'a 3-0 yenilmesinin ardından ligde kalma şansı zora girdi.

3 sezon önce yükseldiği Süper Lig'de kısa sürede elde ettiği başarılı grafikle Avrupa arenasına kadar yükselen Yeni Malatyaspor, bu sezon ise üst üste aldığı kötü sonuçlarda ligden düşecek 3 takım arasında yer alıyor. Çaykur Rizespor karşısında aldığı farklı yenilgiyle 32 puanda kalan sarı-kırmızılılar, ligin 16. sırasına geriledi. Ligin son haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçını kazansa bile diğer maçların (Kayserispor-Trabzonspor, Fenerbahçe-Ç.Rizespor) sonuçlarını bekleyecek. Yeni Malatyaspor'un ligde kalabilmesi için rakibi Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenip Denizlispor'un sahasında Ankaragücü'ne mağlup olması, Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe deplasmanından puan alması ve Kayserispor'un Trabzonspor'a puan kaybetmesi gerekiyor.

Ligde kalması zora giren Malatyaspor Kulübü sessizliğini korurken, yönetim kurulunun mevcut tablo karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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