Son Dakika | Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti
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Son Dakika | Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti

Son Dakika | Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Didier Ndong ile anlaştı.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Didier Ndong ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gabon Milli Takım oyuncusu, son olarak Dijon FCO forması giyen 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong'nun kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. " ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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