HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika... Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması

Son dakika haberlerine göre Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Adil Gevrek, "Şu ana kadar 5 oyuncu aldık, en az 4 ya da 5 transfer daha yapacağız" dedi.

Son dakika... Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması
24.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:40

Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Adil Gevrek, "Şu ana kadar 5 oyuncu aldık, en az 4 ya da 5 transfer daha yapacağız" dedi.

Yeni Malatyaspor'un kamp yaptığı Bolu'da kulüp televizyonuna konuşan Başkan Adil Gevrek, bu sezon elde edecekleri başarıyla geçen sezonu unutturacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor olarak transferde doğru adımlar atma çabasında bulunduklarını kaydeden Gevrek, "Geçen sezon bilindiği gibi bize yakışmayan bir yarım sezon yaşadık. Bu başarısız yarı sezon bize çok şey öğretti. Belki de bizim için bir kazanım oldu bu süreç. Artık daha bilinçli ve daha tecrübeliyiz. Bu anlamda transferde aldığımız ve görüştüğümüz isimler var. Aldığımız 5 oyuncuya da güveniyorum. Tabii bunların yanına en az 4 yada 5 oyuncu daha koymamız lazım. Belkide giden oyuncumuz olursa onların yerine de transfer yapacağız. Hamza hocamızla oturup konuştuk. Transfer yapılması gereken mevkiler ve diğer konularla ilgili rapor aldık. Hedefimiz Yeni Malatyaspor'u tekrar eski haline getirmek. Bolu'da takımımız güç depolarken, bizler de yönetim olarak transfere yoğun bir mesai harcıyoruz. İnşallah yeni sezon bizim adımıza başarılı bir sezon olacak" diye konuştu. - MALATYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı 3. Sayfa
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Magazin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu 3. Sayfa
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti 3. Sayfa
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı Yaşam
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Son Dakika: Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi
Son Dakika: Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi
Aşk, para, sağlık! Aysun Koç'tan 24-30 Ağustos haftalık burç yorumları
Aşk, para, sağlık! Aysun Koç'tan 24-30 Ağustos haftalık burç yorumları
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Meteoroloji uyardı: Yağışlar bitti, sıcaklıklar artacak
Meteoroloji uyardı: Yağışlar bitti, sıcaklıklar artacak
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Tüketiciyi indirim konusunda aldatan firmalara ceza yağdı
Tüketiciyi indirim konusunda aldatan firmalara ceza yağdı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Yaşar Güler Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Onur Saylak Amber Heard Bergüzar Korel
Spor Fuat Çapa Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Adana Kozan İzmir
Şu an buradasınız: Son dakika... Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 11:09:21. #1.15#
title