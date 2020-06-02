Son dakika! Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor Son dakika haberleri: BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA