Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor Son dakika haberine göre Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek BtcTurk Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar yeniden başladı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek BtcTurk Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar yeniden başladı.

Yeni Malatyaspor geçtiğimiz günlerde 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından antrenmanlara ara vermişti. Sarı-siyahlı ekip, tekrarlanan testlerin negatif sonuç vermesinin ardından antrenmanlara yeniden başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda önümüzdeki günlerde temponun artması bekleniyor.Ligde oynadığı son 9 maçta galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27 ve 28'inci haftalarında iç sahada Kasımpaşa ve Göztepe'yi konuk edecek.

Kaynak: DHA