Son Dakika! Yeni koronavirüs tedbirleri! 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri! 20 yaş altı kimler yasaktan muaf!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Covid-19 salgını için alınan tedbirleri açıkladı! Birçok yasağı da beraberinde getiren bu tedbirler arasında 20 yaş altını ilgilendiren yeni tedbirler de bulunuyor. Peki 20 yaş ve altındakiler ne zaman sokağa çıkabilir? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor? Kimler sokağa çıkma yasağından muaf?

Covid-19 salgınında son dakika! Vaka sayıları her geçen gün artarken yeni tedbirler alınacağı haberi de gündeme geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamaya göre salgının seyrinin değişmesi ve kontrolü sağlamaamacıyla daha kuvvetli tedbirler alacağını duyurdu. Peki son alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 20 yaş ve altı gençler ne zaman dışarı çıkabiliyor? Saat kaç ve kaç arası 20 yaş ve altına sokağa çıkmak serbest? Kimler bu yasaktan muaf tutuluyor? Tüm detaylarıyla haberimizin devamında!

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİYOR?

20 yaş ve altındaki gençler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelde kapsamında sokağa çıkma yasağına tabii görülüyor. 20 Kasım 2020 saat 20:00'dan itibaren bu yasak uygulanmaya başlandı. Bu yasak 01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğan kişileri kapsıyor. Bu tarihten sonra doğan vatandalar her gün yalnızca 13:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Bu saatler dışında istisnalar ve muaf tutulan kişiler dışında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu saatler tüm şehirler için geçerlidir.

20 YAŞ VE ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UYGULANACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı için herhangi bir bitiş tarihi verilmemiştir. Bakanlık tarafından gelecek yeni bir açıklamaya kadar 20 yaş ve altı vatandaşlar için her gün 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

KİMLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF TUTULACAKTIR?

20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı bazı istisnai durumlarda kısıtlamalara tabi tutulacaktır. Buna göre İç İşleri Bakanlığı'nın yayınladığına genelge doğrultusunda aşağıdaki verilen durumlarda 20 yaş ve altı vatandaşlar yasaktan muaf tutulacaktır.