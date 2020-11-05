Son dakika: Yeni koronavirüs tedbirleri! Koronavirüs yasakları nelerdir?
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Son dakika: Yeni koronavirüs tedbirleri! Koronavirüs yasakları nelerdir?

05.11.2020 19:50 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:54
Son dakika: Yeni koronavirüs tedbirleri! Koronavirüs yasakları nelerdir?

Artan vaka sayıları sonrası önlemler alınmaya başlandı. Peki, Yeni koronavirüs tedbirleri! Koronavirüs yasakları nelerdir?

6 Ekim Cuma günü itibari ile denetimler sıklaşmış olacak. Peki, Yeni koronavirüs tedbirleri! Koronavirüs yasakları nelerdir?

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ!

Özellikle işyeri ve cadde/sokak denetimlerinde belediye zabıta personelinin tamamından istifade edilecek. Kolluk görevlileri ve zabıta personelinin yanı sıra denetim ekiplerine diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarından mümkün olan en fazla sayıda personel görevlendirilecek.

81 il ve 922 ilçede bizzat valiler ve kaymakamların başkanlığında gerçekleştirilecek olan sahadaki denetim faaliyetlerinin; belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler vasıtasıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılacak.

Toplu taşımalarda denetim artacak. Pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere öncelik/ağırlık verilecek.

Toplu ulaşım araçları ile ticari taksilerin denetimlerinde; her aracın kontrol edilmesine özellikle dikkat edilecek. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarında HES kodu ve maske zorunluluğuna bakılacak.

KORONAVİRÜS YASAKLARI NELER?

Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış, yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir. Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını ev ziyaretini mecbur olmadıkça yapmamalarını özellikle rica ediyorum."dedi.

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