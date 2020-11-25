Son Dakika: Yeni kısıtlamalar geldi mi? Kafeler kapatılıyor mu?
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Son Dakika: Yeni kısıtlamalar geldi mi? Kafeler kapatılıyor mu?

25.11.2020 20:09 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:13
Son Dakika: Yeni kısıtlamalar geldi mi? Kafeler kapatılıyor mu?

Bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Peki, Yeni kısıtlamalar geldi mi? Kafeler kapatılıyor mu?

Her geçen gün artan koronavirüs sebebiyle yeni kısıtlamalar alınacak mı? Kafeler kapatılıyor mu? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

YENİ KISITLAMALAR GELDİ Mİ?

Fahrettin Koca koronavirüs artışı sebebiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vaka artışının yaşandığı illere değinen Koca, yeni kısıtlamaları sıraladı.

KAFELER KAPATILIYOR MU?

Kısıtlamaların bu hafta sonu devam edeceği ve kafelerin gel- al yöntemi ile ilerleyeceği belirtildi. Peki kafeler kapatılacak mı? Konu ile ilgili detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

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