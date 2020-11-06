Son dakika: Yeni İtfaiye binasının temeli atıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika: Yeni İtfaiye binasının temeli atıldı

06.11.2020 16:00 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:05
Son dakika: Yeni İtfaiye binasının temeli atıldı

Son dakika haber... İhtiyacı karşılayamadığı için yeni bina yapımına karar verilen Sivas İtfaiye binasının temeli atıldı.

İhtiyacı karşılayamadığı için yeni bina yapımına karar verilen Sivas İtfaiye binasının temeli atıldı.

Uzun yıllardır kullanılan ve zamanla bir takım eksiklikler oluşan mevcut itfaiye binasının ihtiyaca karşılık vermemesi üzerine kollar sıvandı. Sivas Belediyesi tarafından yeni bina yapımı projesi için start verildi. Yeni yapılacak itfaiye binasın temelli atılarak inşa çalışmalarına başlandı. Bina, ulaşım kolaylığı açısından çevre yolunun hemen kenarında bulunan eski otobüs toplanma merkezi üzerine yapılıyor. Toplam 5 bin metrekare olan proje içerisinde itfaiye araçları için kapalı otopark, personel için yemekhane, spor salonu, eğitim salonu, dinlenme salonu, simülasyon odası, 3 adet misafirhane, teknik servisler, idari birimler ve 9 adet yatak odası bulunuyor. Açık alanda ise yine otopark, halı saha, tatbikat alanı, pergolalar, oyun ve eğitim parkı, çocuk oyun alanı ve spor alanı yer alıyor. Uzun yıllar şehrimize hizmet verecek olan yeni binanın yapımının kısa zaman içerisinde tamamlanması planlanıyor. - SİVAS

Son dakika: Yeni İtfaiye binasının temeli atıldı
Son dakika: Yeni İtfaiye binasının temeli atıldı
Son dakika: Yeni İtfaiye binasının temeli atıldı
Son dakika: Yeni İtfaiye binasının temeli atıldı
Son dakika: Yeni İtfaiye binasının temeli atıldı
Son dakika: Yeni İtfaiye binasının temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temeli atıldı
Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temeli atıldı
Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak
Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak
Son Dakika: 500 lirayı aşan altından yeni rekor geldi
Son Dakika: 500 lirayı aşan altından yeni rekor geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Fuat Oktay Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Timur Selçuk Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Can Bartu Sinan Gümüş Mehmet Topal
Daha Fazla Konya Avrupa Deprem Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Yeni İtfaiye binasının temeli atıldı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 16:05:44. #1.15#
title