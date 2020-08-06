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Son dakika... "Yeni dünyanın parlayan yıldızı Türkiye olabilir"

Son dakika haberleri: Koronavirüs pandemisinin ekonomik anlamda çoğu ülke için zor geçtiğine ve üretim anlamında sorun yaşayan ülkelerin yarattığı boşluğun Türkiye'deki yüksek ve nitelikli iş gücü hacmi ile kapanabilecek seviyede olduğuna dikkat çeken Ekonomi Politikaları Uzmanı Dr.

Son dakika...
06.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:05

Koronavirüs pandemisinin ekonomik anlamda çoğu ülke için zor geçtiğine ve üretim anlamında sorun yaşayan ülkelerin yarattığı boşluğun Türkiye'deki yüksek ve nitelikli iş gücü hacmi ile kapanabilecek seviyede olduğuna dikkat çeken Ekonomi Politikaları Uzmanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, "Çin gibi dünyanın üretim fabrikası sayılan ülkelerin duraksamasının boşluğunu Türkiye kapatabilecek güce sahip. Dış ticarette yakalanan ivme, 2021 yılında da rekorlarla devam edeceğini öngörüyorum. Yeni dünyanın parlayan yıldızı Türkiye olabilir." dedi.

Düyna ekonomilerini koronavirüs pandemisi sarsmaya devam ediyor.  Hem üretimi hem tüketimi durduran yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülen Çin Halk Cumhuriyeti, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,2 büyüdü. Çin hükümeti ise 2020 yılı için Kovid-19 pandemisi kaynaklı belirsizlikler nedeniyle bir hedef belirlemeyeceğini açıkladı. Ekonomistler, Çin'de yapılan ve 3 bin 300 ticari işletmenin katıldığı bir anketin sonuçlarına göre, Çin'de Kovid-19 sonrası toparlanmanın yavaş seyrediyor olmasını 2020 yılı için Çin ekonomisinde daralma beklentisinin oluştuğunu ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.

"BÜYÜME RÜYASININ SONUNA GELDİK"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ekonomi Politikaları Uzmanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, Çin hükümetinin hedef belirlememesi ve ticari işletmelerin daralma beklentisi sonucunda 1992 yılından beri ekonomik büyüme hedefleyen Çin'in duraklama dönemine gireceğini belirten Hatipağaoğlu, Çin'in yıllardır hedeflediği sürdürülebilir büyüme rüyasının sona erebileceğini açıkladı.

Hatipağaoğlu, "Öte yandan; Çin dışında son olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizin tarihi bir daralmaya yol açacağını açıkladı. Komisyon, sene sonu itibari ile AB ülkelerinde yüzde 8,3'lük ekonomik küçülme bekliyor" dedi.

"DIŞ TİCARETTE YAKALANAN İVME, 2021 YILINDA DA REKORLARLA DEVAM EDECEK"

AB'deki tarihi düşüş Türkiye açısından ne kadar kötü gibi gözükse de aslında büyük bir fırsatı da beraberinde getirdiğini Dr. Hatipağaoğlu, "Temmuz ayında Türkiye enflasyon rakamlarının beklentinin daha altında açıklanması, İstanbul Sanayi Odası, temmuz ayı PMI endeksinde mayıs ve haziran ayından sonra temmuz ayında da yükselişine devam ederek 56,9'a ulaşması ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın temmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 11,5 artış göstererek 15 milyar 12 milyon dolar olduğunu açıklaması ile koronavirüs (KOVİD-19) salgınının en ağır dönemi başarıyla atlatıldı. Türkiye'de özel ve devlet kurumları işbirliği ile 2020'nin ikinci yarısında olumsuz tablonun yok olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Çin gibi dünyanın üretim fabrikası sayılan ülkelerin duraksamasının boşluğunu Türkiye kapatabilecek güce sahip. Dış ticarette yakalanan ivme, 2021 yılında da rekorlarla devam edeceğini öngörüyorum." şeklinde konuştu.

"YENİ DÜNYANIN PARYALAN YILDIZI OLABİLİRİZ"

ABD'de vaka sayısı 5 milyon sınırına dayandığını kaydeden Dr. Hatipağaoğlu, "Teknolojinin yeni devlerinden sayılan Hindistan'da da vaka sayısı 2 milyonu aşmak üzere. Koronavirüs sınavı çoğu ülke için zor geçiyor. Üretim anlamında sorun yaşayan ülkelerin oluşturduğu boşluk Türkiye'deki yüksek iş gücü hacmi ile kapanabilecek seviyede. Kısa zaman içinde atlatmayı umut ettiğimiz salgının ardından ekonomide gaza basma zamanı geldi. Ticari ilişkilerin arttırılması devlet destekli iş ilişkilerinin güçlenmesi ile yeni dünyanın parlayan yıldızı Türkiye olabilir." ifadelerini kullandı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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