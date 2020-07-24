Son Dakika | (Yeni drone fotoğraflarıyla) Ayasofya ve Sultanahmet meydanı doldu Son dakika haberlerine göre İstanbul DHAAyasofya ve Sultanahmet meydanları doldu, girişler durdu.

İstanbul DHA Ayasofya ve Sultanahmet meydanları doldu, girişler durdu. Son durumu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı. Yerlikaya, "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak" dedi. Meydanlardaki son durum drone ile görüntülendi.

Kaynak: DHA