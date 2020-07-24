Son Dakika | (Yeni drone fotoğraflarıyla) Ayasofya ve Sultanahmet meydanı doldu
Son dakika haberlerine göre İstanbul DHAAyasofya ve Sultanahmet meydanları doldu, girişler durdu.
24.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:02
İstanbul DHA
Ayasofya ve Sultanahmet meydanları doldu, girişler durdu. Son durumu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı. Yerlikaya, "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak" dedi. Meydanlardaki son durum drone ile görüntülendi.
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Kaynak: DHA