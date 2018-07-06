Son Dakika! Yeni Bakanlar Kurulu Pazartesi Günü 21.30'da Açıklanacak
Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni Bakanlar Kurulu'nun Pazartesi günü 21.30'da açıklanacağını duyurdu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yeni Bakanlar Kurulu'nun Pazartesi günü saat 21.30'da açıklanacağını söyleyen Elitaş, "Kabinede dışarıdan gelecek bakanlar ağırlıklı olacak" dedi.
"CUMHURBAŞKANI'NIN 2 YARDIMCISI OLABİLİR"
Elitaş ayrıca "Kanaatime göre bir veya iki (cumhurbaşkanı yardımcısı) olabilir. Bu, Cumhurbaşkanının takdirinde" ifadelerini kullandı.