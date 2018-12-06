Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi Zirvesi, Milli Savunma Bakanlığı'nda Toplandı
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda, askerlik süresinin 9 aya indirilmesi başlığı öne çıktı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.
ASKERLİK SÜRESİ KISALIYOR
Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.
Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.
ZİRVEDE 9 AY ASKERLİK ÖN PLANA ÇIKTI
Zirveye ilişkin edinilen bilgilere göre, kısa dönem ve uzun dönem şeklinde yapılan askerlik, tek tip olacak. Askerlik süresinin 9 aya indirilmesi, bu 9 ayın 3 ayında eğitim verilmesi öngörülüyor.