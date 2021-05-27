Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş
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Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş

Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde, pompalı tüfekle vurulan ve cansız bedenleri 100 metre arayla bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) katil zanlısı Furkan A., özel ekip tarafından Adana ve Kayseri'de aranıyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, pompalı tüfekle vurulan ve cansız bedenleri 100 metre arayla bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) katil zanlısı Furkan A., özel ekip tarafından Adana ve Kayseri'de aranıyor. Cinayetle ilgili Furkan A.'nın amcası İ.A. ile kuzeni M.A.'nın yanı sıra diğer kuzeni O.İ. ile 2 kişinin daha gözaltında olduğu öğrenildi. Uzaklaştırma kararı bulunan Furkan A.'nın, kız arkadaşı Duman'ı 13 Mart ve 23 Nisan'da kaçırdığı, 11 gün arazide baraka içinde tutup, döverek, kendisini bırakmaması için ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. 

Kozan'da, 23 Mayıs gecesi Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkisinde yoldan geçenler, park halindeki 01 AHG 364 plakalı otomobilin camlarında mermi izleri görünce jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman'ın cesedini buldu. Duman'ın pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Jandarma, olay yerinde inceleme yaparken, yaklaşık 100 metre mesafede bir kadının daha cesedi bulundu. Bu cansız bedenin ise Duman'ın dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı, Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Duman ve Elşemo'nun cenazeleri, otopsilerinin tamamlanması sonrası toprağa verildi. 

ANNE: KIZIMI SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDUBoşanma aşamasında olan, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşinin 3 çocuğuyla Kayseri'de oturduğu belirtilen Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Kır, "Kızım eşinden ayrılıyordu. Çocukla tanışmış. Hayatına girdi, zindan gibi. Tehdit ediyordu. Sürekli Tuğçe'yi tehdit edip, şantaj yaptı. 'Anneni öldürürüm, seni öldürürüm, elimde pozların var' diye. Ben uyuyunca Melek'i arkadaş olarak yanına almış, gitmiş. Melek benim ağabeyimin dini nikahlı eşi" dedi.ÖZEL EKİP KURULDUJandarma ekiplerince cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen Furkan A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayetle ilgili Furkan A.'nın amcası İ.A. ile kuzeni M.A.'nın yanı sıra diğer kuzeni O.İ. ile 2 kişinin daha gözaltında olduğu öğrenildi. Jandarma, Furkan A.'nın yakalanması için özel ekip kurarak, ilçedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye izlemeye başladı. Bu sırada Furkan A.'nın Kayseri'de olduğu yönünde de bilgilere ulaşan özel ekip, çalışmalarını bu bölgede detaylı sürdürmeye devam ediyor. KAÇIRIP, 11 GÜN ARAZİDE TUTUP, TEHDİT ETMİŞEşinden ayrı kaldığı sürede Kozan ilçesindeki annesi ile yaşamaya başlayan Tuğçe Duman'ın bu süreçte tanıştığı Furkan A. tarafından 13 Mart ve 23 Nisan'da kaçırıldığı ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararı bulunan ancak bu karara uymayan Furkan A.'nın, Duman'ı 23 Nisan'da telefonuna el koyup, kaçırarak, dağlık arazideki barakaya götürdüğü belirlendi. Furkan A.'nın, Duman'ı günlerce dövüp, "Beni bırakırsan seni ve sevdiklerini öldürürüm. Cesedini parçalayıp mağaraya atarım" diyerek, korkuttuğu öne sürüldü.Furkan A. ve Tuğçe Duman, 4 Mayıs'ta yürüyerek, araziden ilçeye indi. İlçe merkezinde bulduğu ilk fırsatta polisten yardım isteyen Duman'ın şikayeti üzerine Furkan A., gözaltına alındı. Furkan A.'nın, "Tuğçe 'Gel kaçalım' dedi, evinden aldım. İftira atıyor" diye ifade verince serbest kaldığı belirtildi.BABASI DA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP, EŞİNİ YARALAMIŞJandarma tarafından her yerde aranan Furkan A.'nın babası Mustafa A.'nın da 26 Mayıs 2016'da Kozan'da kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü sevgilisi Zübeyde Ü.'yü (42) öldürdüğü ve annesi Nahide Ü.'yü yaraladığı ortaya çıktı. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa A.'nın, 'Zübeyde Ü.'yü öldürme' suçundan indirimsiz ömür boyu hapis, 'olası kasıtla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığı'nı ihlal suçlarından da 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Katil zanlısı Furkan A., Adana ve Kayseri'de özel ekip tarafından aranıyor.


Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş
Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş
Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş
Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş
Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş
Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş
Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş
Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş
Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş
Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika: Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş - Haberler
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