Son dakika... Yemen ordusu: Hudeyde'nin güneyindeki çatışmalarda 40 Husi milis öldü
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Son dakika... Yemen ordusu: Hudeyde'nin güneyindeki çatışmalarda 40 Husi milis öldü

17.01.2021 22:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 23:02
Son dakika... Yemen ordusu: Hudeyde'nin güneyindeki çatışmalarda 40 Husi milis öldü

Son dakika haberi: Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada, 40 milis ile 2 askerin öldüğü bildirildi.

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada, 40 milis ile 2 askerin öldüğü bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları sözcüsü Memun el-Mehcemi yaptığı yazılı açıklamada, Husi milislerin Hudeyde'nin güneyindeki Hays ve Ed-Dureyhimi ilçelerinde hükümet güçlerine ait ön hatları delmeye çalıştığını belirtti.

Açıklamada, Husilerle girilen çatışmada 40 milisin öldüğü, 55'inin yaralandığı, hükümet güçlerinden de 2 askerin öldüğü, 10'unun yaralandığı kaydedildi.

Husilerin Hudeyde'deki cephelerde gerilimi tırmandırmaya dönük saldırılarının Birleşmiş Milletler'in (BM) kentte barışın sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmaları baltaladığı ifade edildi.

Husiler'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Amalika Tugayları'ndan daha önce yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle çıkan çatışmada onlarca Husi milisin öldürüldüğü duyurulmuş ancak sayı verilmemişti.

Birleşmiş Milletler, ülkedeki meşru hükümete ve İran destekli Husilere yönelik sık sık Hudeyde'deki askeri tırmanışın durdurulması, 2018 yılında varılan Stockholm Anlaşması'nın sonuçlarından biri olan ve taraflar arasında imzalanan ateşkese uyulması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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