Son dakika! Yemen ordusu: Hudeyde'de onlarca Husi milis öldürüldü
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Son dakika! Yemen ordusu: Hudeyde'de onlarca Husi milis öldürüldü

04.10.2020 21:09 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:09
Son dakika! Yemen ordusu: Hudeyde'de onlarca Husi milis öldürüldü

Son dakika haberler... Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde Husilerle girilen çatışmada biri komutan onlarca milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde Husilerle girilen çatışmada biri komutan onlarca milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Orduya bağlı Amalika Güçlerinden yapılan açıklamaya göre, hükümete bağlı güçler, Hudeyde'nin güneyinde Husilere ait silahlı grupları havan topuyla hedef aldı.

Söz konusu saldırıda biri komutan onlarca Husi milisin öldüğü, bazılarının da yaralandığı ifade edildi ancak sayıyla ilgili ayrıntı verilmedi. Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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