Son dakika! Yemen insan hakları örgütlerinden BM'ye "Uluslararası ve Bölgesel Uzmanlar" heyetini değiştirme çağrısı
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Son dakika! Yemen insan hakları örgütlerinden BM'ye "Uluslararası ve Bölgesel Uzmanlar" heyetini değiştirme çağrısı

15.11.2020 23:53 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:56
Son dakika! Yemen insan hakları örgütlerinden BM'ye

Son dakika gelişmesine göre Yemen'deki insan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletlere (BM), "Yemen Uluslararası ve Bölgesel Uzmanlar" heyetinin değiştirilmesi ve çalışma yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Yemen'deki insan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletlere (BM), "Yemen Uluslararası ve Bölgesel Uzmanlar" heyetinin değiştirilmesi ve çalışma yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

İnsan hakları örgütleri, geçici başkent Aden'de "Uluslararası ve Bölgesel Uzmanlar heyetinin raporları ve çalışmaları ışığında Yemen'deki insan hakları gelişmeleri" başlığıyla bir çalıştay düzenledi.

Çalıştay sonrası insan hakları örgütleri tarafından yapılan açıklamada, BM'ye bağlı "Yemen Uluslararası ve Bölgesel Uzmanlar" heyetinin değiştirilmesi ve çalışma yöntemlerinin gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Yemenli örgütler, "uzmanlık ve dürüstlükten uzak, çeşitli etki ve baskılara boyun eğen" BM uzman heyetini "Husilerin tarafgirliğini yapmakla" suçladı.

Temkin Kalkınma ve İnsan Hakları Örgütü Başkanı Murad el-Garati de AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM'den, Uluslararası ve Bölgesel Uzmanlar heyetinin çalışmalarını yeniden gözden geçirmesi talebinde bulunmak için çalıştay düzenlediklerini dile getirdi.

Garati, "Heyetle aramızda herhangi bir sorun yok. Ancak Yemen'de insan haklarının korunması için uluslararası bir mekanizma ile karşı karşıyayız. Heyetin faaliyetlerini düzeltmek için çalışmak da sivil toplum olarak bizim işimiz." ifadesine yer verdi.

BM öncülüğünde Aralık 2017'de kurulan Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere oluşturulan 3 kişilik heyette, Tunuslu Kemal el-Cendubi (Başkan), Avustralyalı Melissa Parke ve Kanadalı Ardi Imseis yer alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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