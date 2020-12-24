Son dakika: Yemen'in Tihame bölgesi milletvekilleri, yeni hükümette temsil edilmemelerine tepki gösterdi
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Son dakika: Yemen'in Tihame bölgesi milletvekilleri, yeni hükümette temsil edilmemelerine tepki gösterdi

24.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:28
Son dakika: Yemen'in Tihame bölgesi milletvekilleri, yeni hükümette temsil edilmemelerine tepki gösterdi

Son dakika haberlerine göre Yemen'in batı sahilindeki Tihame bölgesi milletvekilleri, yeni hükümette bölgelerinin temsil edilmemesine itiraz etti.

Yemen'in batı sahilindeki Tihame bölgesi milletvekilleri, yeni hükümette bölgelerinin temsil edilmemesine itiraz etti.

Tihame bölgesinden 12 milletvekili, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Meclis Başkanı Sultan el-Burkani'ye gönderdikleri mektupta konuya ilişkin tepkilerini ortaya koydu.

Yemenli milletvekilleri, mektupta, "Hükümet kurulduğunda, Tihame bölgesinden hiçbir temsilcinin bulunmaması karşısında şaşırdık." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi ile Şura Meclisi başkanlıkları veya Cumhurbaşkanlığına bağlı danışma organlarında da bölge temsilcisi bulunmadığına işaret eden milletvekilleri, batıda Hudeyde, Hacce ile kuzeyde Reyme ve El-Mahvit illerinden oluşan Tihame bölgesinin ülke nüfusunun yüzde 23'üne tekabül ettiğini hatırlattı.

Milletvekilleri, haklar ve görevler hususunda adaletin ve eşitliğin sağlanmasındaki haklarını elde edemezlerse hükümet için yapılacak güven oylamasına katılmaktan kaçınma haklarını kullanmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Yemenli gözlemcilere göre, Tihame bölgesi sakinlerinin barış yanlısı tabiatları ve gelir seviyelerinin düşük olmasının yanı sıra uzun süredir askeri ve siyasi alanlar ile aşiretler arasında zayıf nüfuza sahip olması, onları ötekileştirmeden şikayet eder hale getirdi.

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

Yayımlanan bakanlık listesinde de güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'inin GGK'ye verildiği görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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